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Вторник, 20.04.2021
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"Роддом смерти": в Харькове произошло новое ЧП с роженицей

"Роддом смерти": в Харькове произошло новое ЧП с роженицей
17:13 Сегодня Телеграф

Во вторник, 20 апреля, в Харьковском роддоме умерла еще одна роженица. Это уже третья смерть женщины во 2-м городском роддоме.

Об этом пишет "ТРУХА Харьков" в Telegram-канале.

Известно, что женщине было 33 года. Недавно ей сделали кесарево сечение.

"В роддоме явно не хватает специалистов - три материнских смерти за апрель!" – восклицают авторы.

Пользователи не смогли остаться безучастными к трагедии и отметили в комментариях, что коронавирус «по беременным бьет к*пец».

"И возраст примерно один - 25, 31, 33...", "Но еще 8 месяцев назад, он (роддом № 2 Харькова, - Авт.) работал как обычный. А теперь по профилю. Только с короной. Финансирования нет (работает реформа), людей не хватает платить нечем", "Роддом смерти... какой кошмар, нет слов", - пишут в комментариях.

Также пользователи не преминули высказать слова соболезнования семье умершей. 

Как сообщал "Телеграф", ранее в Черновицкой области беременная 28-летняя врач-педиатр скончалась от коронавируса.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Харьков, Смерти, Роддомы.
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