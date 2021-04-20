Родители года: патрульные показали фото наркоманов, бросивших ребенка в подъезде в Киеве

В Киеве на улице Академика Заболотного в подъезде нашли ребенка 3-х лет, девочка осталась без присмотра пока ее "родители" отсиживались в другом конце дома, находясь под наркотиками. В сети показали их фото.

Об этом 20 апреля сообщили в Фейсбуке столичной полиции.

При обнаружении правоохранителями девочка ничего, кроме того, что была с мамой сказать не сумела.

Патрульные обследовали территорию дома и нашли мужчину и женщину, на лестничной площадке 9-го этажа. Увидев полицию, те занервничали, и сообщили, что их ребенок бродит домом. При себе документов, подтверждающих отцовство у них не оказалось.

Больше ничего объяснить они не смогли, поскольку вероятно находились в состоянии наркотического опьянения. При проверке у них изъяли таблетки.

Ребенка забрали сотрудники ювенальной превенции и сейчас она находится под их присмотром.

Фото скандальных родителей и их ребенка:

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