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Мусор стал кислородом: Львов первым в Украине продал компост на аукционе

Мусор стал кислородом: Львов первым в Украине продал компост на аукционе
18:48 Сегодня Телеграф фото: Сегодня

В Украине состоялся аукцион в рамках платформы Prozorro, где продали 50 тонн компоста, за вырученные 15, 5 тысяч гривен планируют закупить кислород для больных коронавирусом, которым в Украине на утро вторника, 20 апреля, дополнительно заболели 8940 украинцев.

Об этом сообщает zaxid.net.

Торги выиграла агрофирма "Колос". На изготовление этой партии компоста потратили около двух месяцев. А за вырученные деньги удастся купить тонну кислорода в один из львовских госпиталей, где лечат пациентов с COVID-19.

Отметим, что подобные аукционы собираются проводить с завидной регулярностью.

Напомним,  во Львове наблюдается мусорный коллапс. Он произошел после инцидента на свалке в селе Большие Грибовичи Жовковского района Львовской области, где произошел пожар 28 мая 2016 года. Пожар гасили три дня. В итоге вывозить Львову мусор стало некуда. Чтобы избавиться от мусора львоване стали его жечь.

28 сентября 2016 года на IX сессии Запорожского городского совета депутаты не проголосовали за проект-решение, которое предусматривало принятие мусора из Львова на запорожский полигон. В итоге львовские власти решили самостоятельно выкручиваться из сложившейся ситуации. Например, в октябре 2016 года  в Винницкой области задержали шесть автомобилей с мусором из Львова, который подпольно завезли на территорию области, дабы высыпать отходы на местную свалку, принадлежащую Погребищенскому городскому совету.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Львов, Мусор, Аукционы, Компост.
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