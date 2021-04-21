Оккупанты посадили в тюрьму украинского десантника

В оккупированном Крыму суд коллаборантов осудил украинского военного Евгения Добринского. Парню дали три с половиной гола лишения свободы.

Об этом на своей странице в facebook написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Только что подконтрольный оккупационной власти так называемый "Джанкойский районный суд", что во временно оккупированном Крыму, вынес незаконный приговор военнослужащему Вооруженных Сил Украины Евгению Добринскому", - написала чиновник.

Мужчину обвиняли в якобы "незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации" и контрабанде наркотических средств.

Возможно, мужчина и правда перевозил наркотики в Крым. Однако, не русским оккупантам решать вопрос о его криминальной ответственности за поступок. Крым находиться в юрисдикции украинского законодательства.

Напомним, власти оккупированного Крыма приговорили владельца телеканала ATR Ленура Ислямова к 19 годам лишения свободы. Такое решение вынес подконтрольный РФ Верховный суд Крыма 10 декабря 2020 года.