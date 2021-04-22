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Вовсю готовятся воевать: появилось новое видео с военными маневрами России в Крыму

Вовсю готовятся воевать: появилось новое видео с военными маневрами России в Крыму
Обновлено 15:22 Сегодня Телеграф скриншот

В оккупированном Россией Крыму в четверг, 22 апреля, проходят масштабные учения российской армии - основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск.

В Минобороны РФ на странице в соцсети Facebook сообщили, что в практических действиях войск (сил) принимают участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск

В свою очередь российский пропагандист, военкор "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал в своем канале в Youtube видео-нарезку с проходящих в четверг учений на оккупированном полуострове.

В Минобороны же сообщили, что прибывший в Крым министр обороны РФ Сергей Шойгу "на вертолёте совершил облёт районов дислокации войск и боевой техники, проверил готовность морской и сухопутной группировок к учениям".

Министр также заслушал доклад командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова о предстоящих действиях войск в ходе учений.

В подтверждение МО РФ опубликовало видео полета Шойгу на вертолете.

Полигон "Опук" находится в 60 километрах от г. Феодосия и 40 километров от г. Керчь. Имеет размеры: по фронту – 30 километров, в глубину – 15 километров. Возможности полигона позволяют отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны "противника", осуществлять высадку морского десанта до 2-х батальонов морской пехоты одновременно, выполнять стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами, а также задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Ранее в четверг, 22 апреля, стало известно, что Шойгу издал приказ о возврате военного контингента обратно в части с "южных рубежей" России.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 315

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Россия, Крым, Учения, Сергей Шойгу, Видео, Опук.
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