В Виннице нашли пропавшего почти две недели назад молодого парня (фото)

В четверг, 22 апреля, в озере в Тяжиловском озере микрорайоне Винницы нашли мертвым Михаила Зубчука, которого 12 дней искали полицейские, спасатели, нацгвардейцы, волонтеры, родные и друзья.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Полицейские отмечают, что поиски 24-летнего парня длились почти две недели. Он пропал в ночь на 11 апреля.

22 апреля, около 16.40, тело парня достали из в Тяжиловского озера. Его тело лежало на метровой глубине. Мобильный телефон, деньги и личные вещи были при нем.

Тело отправили на экспертизу для установления причин смерти. Внешних признаков насилия не было видно.

Как сообщал "Телеграф", ранее полицейские Херсонской области на четвертые сутки поисков нашли тело 7-летней девочки с.Счастливое Марии Борисовой. Девочку убили и изнасиловали.

Также в Киеве после почти месяца поисков пожилой женщины ее нашли мертвой.