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Пострадали бойцы: открылись новые подробности пожара в воинской части в Рубежном (фото, видео)

Пострадали бойцы: открылись новые подробности пожара в воинской части в Рубежном (фото, видео)
Обновлено 20:53 Сегодня Телеграф

В результате пожара на территории воинской части в Рубежном (Луганская область) в четверг, 22 апреля, трое военнослужащих получили ожоги.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

По предварительным данным, на территории военной части произошло возгорание бензовозов.

"В результате пожара трое военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

На место происшествия для выяснения обстоятельств срочная прибыла следственно-оперативная группа ГБР.

По данному факту начато досудебное расследование по статье небрежного отношения к военной службе, совершенного в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Виновникам ЧП грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал "Телеграф", в феврале на Донбассе погибли трое военнослужащих ВСУ. 22 февраля, вечером во время разбора конструкций блиндажа после пожара, возникшего утром 20 февраля, были обнаружены тела двух бойцов, которые находились в нем во время пожара.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Пожары, Видео, Фото, Рубежное.
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