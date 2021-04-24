"Слуга народа" избил мужчину в развлекательном комплексе в Черкассах: первые детали инцидента

В пятницу, 23 апреля, в Черкассах народный депутат от "Слуги народа" 35-летний Олег Арсенюк устроил драку на территории развлекательного комплекса "Бочка", где проходил обед по случаю годовщины аварии на ЧАЭС.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на источники в полиции.

Так, Арсенюк "зацепился" с 33-летним Андреем К. "Месиво" вышло приличное, поскольку и нардеп, и его оппонент получили серьезные травмы. В частности, у Арсенюка - закрытая черепно-мозговую травма, ушибы головы, а у его соперника по "кулачному бою" - закрытая черепно-мозговая травма, убойные травмы головы, рук и ног. Обоим мужчинам после разборок понадобилась медпомощь, но никого госпитализировать не стали.

Как рассказал полиции оппонент "слуги" он увидел, как, Арсенюк и его знакомый, брат владельца развлекательного комплекса, устроили ссору с администратором заведения, требуя не закрывать заведение, а продолжить банкет. По всей видимости, молодой человек сделал по этому поводу замечание нардепу, за что и отхватил от Арсенюка.

Отметим, что по информации местных СМИ, собственником развлекательного комплекса "Бочка" является отец "засветившегося" в драке нардепа Арсенюка.

Как сообщал "Телеграф", 5 декабря 2019 года, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил журналистам, что в Верховной Раде произошла драка между депутатами от "Слуги народа" Бужанским и Леросом. Он отметил, что не знает о причинах конфликта, и добавил, что депутатам от "Евросолидарности" пришлось разнимать дерущихся.