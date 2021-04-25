Кусок авто остался висеть на столбе после новой жуткой аварии в Одессе (фото и видео)

В Одессе на улице Балковской произошло ДТП: водитель на внедорожнике БМВ на большой скорости врезался в столб.

Об этом 25 апреля сообщили в Телеграм-канале "Новости Одессы". Там также поделились фото и видео снятые очевидцами.

В результате столкновения транспортное средство разорвало на два куска и сильно раскурочило.

Водитель же при этом смог выжить, его увезла бригада медиков, прибывших вовремя на место инцидента.

На данный момент устанавливаются причины произошедшего.

Кадры с места событий:





В Телеграм-канале "Одесса как она есть" также поделились видео заснятое очевидцем:

Напомним, что в Одессе грузовик влетел в торговый киоск, снеся дорожный знак и ограду.