Город на грани коллапса: журналист рассказал о зарплатном кризисе в оккупированном Алчевске

В Алчевске, находящемся под контролем т.н. "ЛНР", сотрудники металлургического комбината объявили забастовку из-за того, что боевики не платят им зарплаты. О проблемах и нечеловеческих условиях труда там стало известно еще в декабре прошлого года, но, похоже, ситуация с тех пор лишь ухудшилась

Об этом написал в своем телеграм-канале журналист, блогер и член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

Он сообщил, что к нему обратилось несколько человек из Алчевска с просьбой поднять этот вопрос на заседании ТКГ.

"Завод стоит. Зарплату до сих пор не выплатили даже за декабрь 2020! За этот год люди не получили вообще ничего. Город на грани коллапса", - написал Казанский.

Он признал, что в украинской стороны нет никаких возможностей повлиять на оккупационные режимы и российских кураторов, однако пообещал осветить ситуацию на заседании.

В конце февраля сообщалось, что работники указанного меткомбината устроили забастовку из-за задержек зарплат, однако тогда начальство АМК пригрозило им тем, что деньги вообще не выплатят.