"Жаришка такая что, аж снег растаял": в сети обсуждают видео огненного ЧП под Киевом

В Одессе в понедельник, 26 апреля, на трассе Одесса-Киев произошло огненное ЧП – загорелась фура.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Ху*вая Одесса".

На кадрах видно, что пламя от горящей фуры поднялось довольно высоко. Что именно горело неясно, но дым от огня вздымался в небо толстым столбом. Когда водитель ехал обратно, пламя удалось погасить почти полностью. От авто остался лишь каркас.

В сети стали обсуждать кадры, обеспокоившись судьбой водителя.

"Жесть", "А водитель хоть живой?", "Вакцины горят", "Жаришка такая что, аж снег растаял", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее под Житомиром, в Коростышеве, водитель Volkswagen с пассажирами на приличной скорости зацепил попутный Chevrolet. В итоге Volkswagen влетел под грузовик, припаркованный на обочине, в результате чего погибли три человека, один из пассажиров - в больнице.

А в субботу, 20 марта, в Киеве на проспекте Победы вблизи перекрестка с Зоологической улицей произошло ДТП: BMW M340i столкнулся со спецавтомобилем Ford "Киевтеплоэнерго".