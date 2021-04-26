Заблокировал дорогу пожарным: Арестович стал "героем парковки" в Киеве (видео)

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович угодил в неприятную ситуацию в Киеве.

Он оставил свой автомобиль в неположенном месте в ЖК Амурский, чем заблокировал движение пожарным, которые проводили учения в том районе.

Соответствующими кадрами поделились в YouTube-канале "ЗупиниЛося".

Когда автор проекта обратился к нему за разъяснениями, Арестович сказал, что сильно торопился и забыл оставить номер телефона на капоте.

При этом он сказал, что обычно так не делает и заявил, что ему "неудобно и стыдно".

Эпизод с Арестовичем с 43:18.

Напомним, в марте 2021 года за парковку на пешеходном переходе оштрафовали главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

Также недавно "попался" лидер партии 5.10 Геннадий Балашов, который припарковал свою машину прямо на тротуаре.