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Падение ребенка из окна детсада в Запорожье пытались скрыть: появились кадры ЧП

Падение ребенка из окна детсада в Запорожье пытались скрыть: появились кадры ЧП
Обновлено 09:39 Сегодня Телеграф скриншот

Появились обескураживающие подробности ЧП в детском саду "Еврика" на Дудыкина 20а в Запорожье, где вечером 26 апреля из окна выпал ребенок: воспитатели пытаются "замять" происшествие.

Об этом пишет местный Telegram-канал "ZаБор Запорожье".

"Маме попытались рассказать, что 4-хлетний мальчишка упал с лестницы. Дело пытаются замять", - говорится в сообщении.

Согласно же сообщению, ребенок выпал со второго этажа здания.

Также канал опубликовал кадры, снятые очевидцами с места ЧП, в том числе и видео, на котором видно, что ребенок лежит на бетонной плитке, где ему придерживает голову девушка.

Видео не рекомендуется смотреть впечатлительным лицам: 

Также опубликовано фото места падения мальчика:

Запорожье_плитка_кровь

Как сообщалось, в Киеве женщина и ребенок упали с высоты и разбились.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 435

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Ребенок, Травма, Запорожье, Падение, Детский сад.
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