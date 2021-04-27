Падение ребенка из окна детсада в Запорожье пытались скрыть: появились кадры ЧП

Появились обескураживающие подробности ЧП в детском саду "Еврика" на Дудыкина 20а в Запорожье, где вечером 26 апреля из окна выпал ребенок: воспитатели пытаются "замять" происшествие.

Об этом пишет местный Telegram-канал "ZаБор Запорожье".

"Маме попытались рассказать, что 4-хлетний мальчишка упал с лестницы. Дело пытаются замять", - говорится в сообщении.

Согласно же сообщению, ребенок выпал со второго этажа здания.

Также канал опубликовал кадры, снятые очевидцами с места ЧП, в том числе и видео, на котором видно, что ребенок лежит на бетонной плитке, где ему придерживает голову девушка.

Видео не рекомендуется смотреть впечатлительным лицам:

Также опубликовано фото места падения мальчика:

Как сообщалось, в Киеве женщина и ребенок упали с высоты и разбились.