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"Избивали на глазах у детей": жена мариупольца рассказала, за что ее муж разгромил АТБ топором (видео)

"Избивали на глазах у детей": жена мариупольца рассказала, за что ее муж разгромил АТБ топором (видео)
16:17 Сегодня Телеграф

В Мариуполе судят местного жителя Иосифа Л., который 22 апреля разгромил топором кассы супермаркета АТБ. Сейчас мужчина находится в СИЗО, а его жена Юлия рассказала, из-за чего ее супруг ворвался в магазин и громил все вокруг. Видео опубликовал Телеграмм-канал Pavlovsky News.

По словам женщины, конфликт возник с кассирами и покупателями супермаркета из-за отсутствия масок у нее и ее детей. Дескать, она является астматиком и ношение маски для нее противопоказано. 

"Я пришла в этот супермаркет с детьми 11 и 4 лет, помогла выбрать товар, дала деньги и стала дожидаться за пределами кассы. Когда подошла их очередь, кассир потребовала, чтобы я одела на детей маски, иначе она не пробьет товар. Между нами завязался спор. Я утверждала, что ее требования незаконны, требовала, чтобы она назвала законную статью Конституции Украины, что мы обязаны носить маски, тем более наши дети. В мой адрес посыпались оскорбления со стороны персонала АТБ и покупателей", - рассказывает женщина на камеру.

По словам Юлии, в "АТБ" ее "всячески унижали и оскорбляли".

"На меня напала неизвестная женщина, схватила меня и наносила удары руками. Через некоторое время в магазин вбежал ее муж, ударил меня в лицо и помогал ей избивать меня на глазах у детей", - говорит Юлия Л.

После случившегося в АТБ ворвался ее супруг Иосиф и разгромил топором кассы, выкрикивая угрозы. Юлия говорит, что он был в состоянии аффекта, а персонал АТБ якобы скрывает видео с ее избиением.

Данное ЧП в АТБ не единственное. Напомним, в одном из супермаркетов "АТБ" в Хортицком районе также 22 апреля произошла драка между несколькими молодыми посетителями.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Нападение, Мариуполь, Карантин, Топор, АТБ.
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