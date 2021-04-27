Скачать
Вторник, 27.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Новая политсила Ахметова: есть ли в Украине запрос на второе пришествие "Партии регионов"
Новая политсила Ахметова: есть ли в Украине запрос на второе пришествие "Партии регионов"
Когда жертвы насилия – мужчины: каково снять штаны перед классом и почему на работе лучше, чем дома?
Когда жертвы насилия – мужчины: каково снять штаны перед классом и почему на работе лучше, чем дома?
Давал брату шанс, но он не исправился: задержанный за убийство своей семьи подросток шокировал признанием
Давал брату шанс, но он не исправился: задержанный за убийство своей семьи подросток шокировал признанием
Пасха-2021: будут ли ужесточать карантин и в каких городах
Пасха-2021: будут ли ужесточать карантин и в каких городах

В Киеве нашли рабочий способ борьбы со стихийными свалками (фото)

В Киеве нашли рабочий способ борьбы со стихийными свалками (фото)
Обновлено 16:29 Сегодня Телеграф

Решить вопрос стихийных свалок мусора попытались в Святошинском районе Киева. Для этого на углу улиц Академика Ефремова и Осенней были установлены камеры видеонаблюдения.

Об этом сообщает telegram-канал "Киев без цензуры".

Ранее на этом месте местные жители постоянно устраивали свалки. Также тут были установлены таблички, сообщающие о наличии камер и административном штрафе в 1700 гривен за выброс мусора. Неизвестно, стоят ли там действительно камеры или только таблички. Однако, идея принесла свои плоды.

"Камеры сработали! Две женщины принесли пакеты с мусором, прочитали информацию о камерах и с пакетами ушли", - отмечают авторы канала.

Напомним, недавний материал о горах мусора, обнаруженных на спальном массиве Троещина в Днепровском районе Киева. Здесь значительное  количество использованных медицинских масок и полиэтиленовых пакетов были привязаны и развешаны на ветки деревьев.

А вот на Киевской Русановке жители умудрились собрать в своей квартире семь тонн мусора и несколько единиц оружия

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 147

Все по теме:

Киев, Святошино, Мусорные свалки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине подешевел газ для населения: какими будут цены на ближайший год (инфографика)
02 Новый провал: Верховный суд принял решение по отмене санкций против каналов Медведчука
03 "Мы бы не вывезли такую войну": российский пропагандист признался, почему РФ не пошла на полномасштабное вторжение в Украину в 2014 году
04 Зеленскому опасно встречаться с Путиным тет-а-тет: озвучены угрозы
05 Ребенок выпал из окна: в сети сообщили о ЧП в детсаду Запорожья (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США все же решились войти в Черное море (фото)
США все же решились войти в Черное море (фото)
Украина понесла очередные потери на Донбассе: на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль
Украина понесла очередные потери на Донбассе: на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль
&quot;Избивали на глазах у детей&quot;: жена мариупольца рассказала, за что ее муж разгромил АТБ топором (видео)
"Избивали на глазах у детей": жена мариупольца рассказала, за что ее муж разгромил АТБ топором (видео)
В Киеве нашли рабочий способ борьбы со стихийными свалками (фото)
В Киеве нашли рабочий способ борьбы со стихийными свалками (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь