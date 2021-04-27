В Киеве нашли рабочий способ борьбы со стихийными свалками (фото)

Решить вопрос стихийных свалок мусора попытались в Святошинском районе Киева. Для этого на углу улиц Академика Ефремова и Осенней были установлены камеры видеонаблюдения.

Об этом сообщает telegram-канал "Киев без цензуры".

Ранее на этом месте местные жители постоянно устраивали свалки. Также тут были установлены таблички, сообщающие о наличии камер и административном штрафе в 1700 гривен за выброс мусора. Неизвестно, стоят ли там действительно камеры или только таблички. Однако, идея принесла свои плоды.

"Камеры сработали! Две женщины принесли пакеты с мусором, прочитали информацию о камерах и с пакетами ушли", - отмечают авторы канала.

Напомним, недавний материал о горах мусора, обнаруженных на спальном массиве Троещина в Днепровском районе Киева. Здесь значительное количество использованных медицинских масок и полиэтиленовых пакетов были привязаны и развешаны на ветки деревьев.

А вот на Киевской Русановке жители умудрились собрать в своей квартире семь тонн мусора и несколько единиц оружия