Не только подрыв: еще один украинский военный пострадал на Донбассе из-за обстрела боевиков

В результате обстрелов боевиков РФ на Донбассе 1 военный ВСУ пострадал.
Об этом 28 апреля сообщили в Фейсбуке ООС.
По данным отчета за 27 апреля было проведено 11 обстрелов со стороны провокатора:
Из-за обстрелов украинский защитник получил ранение.
В ответ на атаки боевиков ВСУ открывали ответный огонь.
Напомним, что ранее вблизи ОТГ "Севера" произошло ЧП: военное авто подорвалось на неустановленном взрывном устройстве, унеся с собой жизни одного бойца, а трое получили травмы.
26 апреля, из-за сильного ранения на Донбассе скончался участник АТО с позывным Африка.
22 апреля, военный ВСУ погиб в результате обстрела позиций подразделений ВСУ ВС РФ.