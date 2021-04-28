Скачать
Среда, 28.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Выздоровевших вдвое больше заболевших: свежие данные по COVID-19 в Украине 28 апреля
Выздоровевших вдвое больше заболевших: свежие данные по COVID-19 в Украине 28 апреля
Резкий обвал: курс валют в Украине на 28 апреля
Резкий обвал: курс валют в Украине на 28 апреля
Удар по Дубинскому и шлейф земельного деребана: что стоит за сменой главы Киевоблсовета
Удар по Дубинскому и шлейф земельного деребана: что стоит за сменой главы Киевоблсовета
"Ему не нужен Крым и Донбасс": Гордон назвал цели Путина в Украине
"Ему не нужен Крым и Донбасс": Гордон назвал цели Путина в Украине

Не только подрыв: еще один украинский военный пострадал на Донбассе из-за обстрела боевиков

Не только подрыв: еще один украинский военный пострадал на Донбассе из-за обстрела боевиков
09:02 Сегодня Телеграф

В результате обстрелов боевиков РФ на Донбассе 1 военный ВСУ пострадал.

Об этом 28 апреля сообщили в Фейсбуке ООС.

По данным отчета за 27 апреля было проведено 11 обстрелов со стороны провокатора:

  • у Водяного,
  • у Опытного,
  • у поселка Майорск,
  • у Талаковки,
  • у н.п. Луганского,
  • у Каменки,
  • у Павлополя,
  • у н.п. Широкино.

Из-за обстрелов украинский защитник получил ранение.

В ответ на атаки боевиков ВСУ открывали ответный огонь.

Напомним, что ранее вблизи ОТГ "Севера" произошло ЧП: военное авто подорвалось на неустановленном взрывном устройстве, унеся с собой жизни одного бойца, а трое получили травмы.

26 апреля, из-за сильного ранения на Донбассе скончался участник АТО с позывным Африка.

22 апреля, военный ВСУ погиб в результате обстрела позиций подразделений ВСУ ВС РФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 183

Все по теме:

Украина, Донбасс, ВСУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Мы долго ждали, между прочим": у Путина нашли крайних в проблемах России и США
02 Выпивали, были скандалы: соседи рассказали о семье, зарезанной подростком в Киеве
03 "Ему не нужен Крым и Донбасс": Гордон назвал цели Путина в Украине
04 "И за что тут платить 10 грн?" Водные процедуры в одесской маршрутке насмешили сеть (видео)
05 "Слуга народа" снова попался на интимной переписке в Раде: в этот раз обсуждали секс без носков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Россия составляет список &quot;недружественных стран&quot;: в СМИ узнали, кто может в него попасть
Россия составляет список "недружественных стран": в СМИ узнали, кто может в него попасть
Когда сошел снег: в Карпатах через 10 недель нашли тело пропавшего туриста
Когда сошел снег: в Карпатах через 10 недель нашли тело пропавшего туриста
&quot;Избивали на глазах у детей&quot;: жена мариупольца рассказала, за что ее муж разгромил АТБ топором (видео)
"Избивали на глазах у детей": жена мариупольца рассказала, за что ее муж разгромил АТБ топором (видео)
Какой праздник 28 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 28 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь