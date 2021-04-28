Скачать
Среда, 28.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Выздоровевших вдвое больше заболевших: свежие данные по COVID-19 в Украине 28 апреля
Выздоровевших вдвое больше заболевших: свежие данные по COVID-19 в Украине 28 апреля
"Пасхальное перемирие": как долго оно продержится и почему представителей РФ нужно вернуть на Донбасс
"Пасхальное перемирие": как долго оно продержится и почему представителей РФ нужно вернуть на Донбасс
Удар по Дубинскому и шлейф земельного деребана: что стоит за сменой главы Киевоблсовета
Удар по Дубинскому и шлейф земельного деребана: что стоит за сменой главы Киевоблсовета
В Одессе среди ночи сожгли авто: по слухам, оно принадлежит экс-прокурору (видео)
В Одессе среди ночи сожгли авто: по слухам, оно принадлежит экс-прокурору (видео)

Пускаем COVID в массы: "соблюдение" карантинных норм в горсовете Одессы развеселило сеть

Пускаем COVID в массы: "соблюдение" карантинных норм в горсовете Одессы развеселило сеть
Обновлено 10:32 Сегодня Телеграф

Фото, на котором показано "соблюдение" карантинных норм на заседании облсовета Одессы насмешило сеть.

Об этом 28 апреля сообщили в Телеграм-канале "Одесса как она есть". Там также поделились фото с заседания облсовета.

В Телеграм-канале показан кадр с заседания Одесского областного совета в 9:17 утра, 28 апреля.

На фото видно, как около половины из участников заседания стоят без защитных масок.

Фотография с мероприятия:

скрин

В сети данное фото не могло остаться незамеченным. Многих пользователей насмешило такое "соблюдение" норм карантина.

"Пускаем ковид в массы", — написал пользователь Герман.

скрин

"Что они там решают интересно…вводить красную зону снова или не вводить", — с иронией написал пользователь Никлаус.

скриншот

"Зачем им маски они закон знают и выполняют его", — иронично прокомментировал Александр.

комент

Другие пользователи также показали свое удивление и ироничность в ответ на данную фотографию.

Напомним, что ранее в Одесской мэрии провели вакцинацию от коронавируса, а также санитарную обработку из-за чего чиновники попали в скандал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 166

Все по теме:

Коронавирус, Одессе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ему не нужен Крым и Донбасс": Гордон назвал цели Путина в Украине
02 "Мы долго ждали, между прочим": у Путина нашли крайних в проблемах России и США
03 Выпивали, были скандалы: соседи рассказали о семье, зарезанной подростком в Киеве
04 Зеленский готов платить любую цену: Лавров высказался о виновниках войны на Донбассе
05 "И за что тут платить 10 грн?" Водные процедуры в одесской маршрутке насмешили сеть (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Скандальный самолет-убийца возвращается в Украину: что о нем известно
Скандальный самолет-убийца возвращается в Украину: что о нем известно
Киевлянин с утра пораньше нашел в переулке расчлененное тело в сумке: фото и первые детали
Киевлянин с утра пораньше нашел в переулке расчлененное тело в сумке: фото и первые детали
В преддверии Пасхи землян радует потрясающее розовое Суперлуние (фото со всех уголков планеты)
В преддверии Пасхи землян радует потрясающее розовое Суперлуние (фото со всех уголков планеты)
Какой праздник 28 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 28 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь