Пускаем COVID в массы: "соблюдение" карантинных норм в горсовете Одессы развеселило сеть

Фото, на котором показано "соблюдение" карантинных норм на заседании облсовета Одессы насмешило сеть.

Об этом 28 апреля сообщили в Телеграм-канале "Одесса как она есть". Там также поделились фото с заседания облсовета.

В Телеграм-канале показан кадр с заседания Одесского областного совета в 9:17 утра, 28 апреля.

На фото видно, как около половины из участников заседания стоят без защитных масок.

Фотография с мероприятия:

В сети данное фото не могло остаться незамеченным. Многих пользователей насмешило такое "соблюдение" норм карантина.

"Пускаем ковид в массы", — написал пользователь Герман.

"Что они там решают интересно…вводить красную зону снова или не вводить", — с иронией написал пользователь Никлаус.

"Зачем им маски они закон знают и выполняют его", — иронично прокомментировал Александр.

Другие пользователи также показали свое удивление и ироничность в ответ на данную фотографию.

Напомним, что ранее в Одесской мэрии провели вакцинацию от коронавируса, а также санитарную обработку из-за чего чиновники попали в скандал.