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Четверг, 15.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Цирк и показуха: антикоронавирусная обработка мэрии в "красной" Одессе разозлила сеть (фото, видео)
16:28 Сегодня Телеграф

В Одесской мэрии провели вакцинацию от коронавируса. Об этом написал в facebook глава одесской городской организации в Политическя партия "ЗА МАЙБУТНЄ" Сергей Калинчук.

"Как я вчера и говорил, сегодня в одесском горсовете санитарная обработка. За последнюю неделю COVID-19 заболел 41 сотрудник. Можно только представить, как власти контролируют ситуацию в городе, если такая ситуация в их здании". – заявил политик.

Также в telegram-канале "Одесса info | Odessa" выложили видео как мужчина интересуется, можно ли ему получить благословение перед вакцинацией.

Пользователи соцсетей видео оценили по достоинству.

"У нас перед вакцинацией конечно можно молитву прочитать, но сначала нужно у батюшки благословение взять, а то не подействует..",  "Лечение вируса по фото", "Многие не отделываются от многих болезней...такая статистика", "Депутаты и есть вирус".

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Напомним, 906 украинцев заразились в Одесской области.

Также не стоит забывать о вспышке Ковид в Бориспольской колонии. Там заболел минимум 31 заключенный.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 264

Все по теме:

Одесса, Горсовет, Вакцинация, Коронавирус, Covid-19.
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