Цирк и показуха: антикоронавирусная обработка мэрии в "красной" Одессе разозлила сеть (фото, видео)

В Одесской мэрии провели вакцинацию от коронавируса. Об этом написал в facebook глава одесской городской организации в Политическя партия "ЗА МАЙБУТНЄ" Сергей Калинчук.

"Как я вчера и говорил, сегодня в одесском горсовете санитарная обработка. За последнюю неделю COVID-19 заболел 41 сотрудник. Можно только представить, как власти контролируют ситуацию в городе, если такая ситуация в их здании". – заявил политик.

Также в telegram-канале "Одесса info | Odessa" выложили видео как мужчина интересуется, можно ли ему получить благословение перед вакцинацией.

Пользователи соцсетей видео оценили по достоинству.

"У нас перед вакцинацией конечно можно молитву прочитать, но сначала нужно у батюшки благословение взять, а то не подействует..", "Лечение вируса по фото", "Многие не отделываются от многих болезней...такая статистика", "Депутаты и есть вирус".

Напомним, 906 украинцев заразились в Одесской области.

Также не стоит забывать о вспышке Ковид в Бориспольской колонии. Там заболел минимум 31 заключенный.