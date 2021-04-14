Не первое "попадалово": в колонии под Киевом вспышка коронавируса, есть жертвы

В колонии в Бориспольском районе Киевской области произошла вспышка заболевания коронавирусом, которым в Украине на утро среды, 14 марта, заболели за сутки 14 553 человек.

Об этом сообщила омбудсмен Верховной Рады Людмила Денисова в Telegram.

О вспышке заболевания в колонии стало известно во вторник, 13 апреля. Сразу коронавирус был выявлен у 31 заключенного. О том, что происходит массовое заражение COVID-19 стало известно во время очередного отчета о количестве заболевших руководством колонии.

Уже за сутки, на среду, 14 апреля, число инфицированных коронавирусом выросло до 43 заключенных, причем один из зараженных умер.

Всего Бориспольская колония № 119, расположенная в селе Мартусовка Бориспольского района Киевской области, рассчитана на 650 заключенных. Интересно, что в этой колонии нарушения выявляют не впервые. Ранее в прокуратуре Киевской области сообщали, что в колонии нашли грубые нарушения в трудовой деятельности заключенных. Они по принуждению руководства убирали медчасть колонии безоплатно.

Как сообщал "Телеграф", ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов отличился странным заявлением о коронавирусе в Украине, заявив о спаде темпов распространения вируса.