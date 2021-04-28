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В Одессе среди ночи сожгли авто: по слухам, оно принадлежит экс-прокурору (видео)
В Одессе среди ночи сожгли авто: по слухам, оно принадлежит экс-прокурору (видео)

В Одессе среди ночи сожгли авто: по слухам, оно принадлежит экс-прокурору (видео)

В Одессе среди ночи сожгли авто: по слухам, оно принадлежит экс-прокурору (видео)
Обновлено 10:44 Сегодня Телеграф

В Одессе в ночь на среду, 28 апреля, неизвестные подожгли автомобиль Volvo, припаркованный  на улице Маршалла Говорова. В соцсетях утверждают, что эта машина экс-прокурора области.

Видео пожара выложил telegram-канал "**евая Одесса".

"На Говорова машину подожгли прокурору, в итоге загорелась и рядом припаркованная", указали авторы.

Вскоре выяснилось, что автомобилей было несколько. Стало известно и имя владельца авто. Им оказался экс-прокурор Одесской области Максим Вихор. Об этом также сообщили на канале, выложив видео с последствиями ночного пожара.

"Неизвестный в два ночи зашёл во двор и поджог Volvo области. От этого пострадали и рядом стоящие машины", - добавили авторы.

Отметим, в марте 2020 года Максим Вихор не прошел переаттестацию на знание законодательства в Киеве. После этого не имел право занимать должность прокурора области.

А в январе 2020 года Volvo прокурора дважды вскрывали с целью ограбления.

Напомним, в Киеве на Петропавловской  Борщаговке за ночь сгорело несколько автомобилей. Жители подозревают поджог.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 284

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Одесса, Прокурор, Поджог, Максим Вихор.
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