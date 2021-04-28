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Сделали практически невозможное: украинские медики спасли женщину через 40 минут после остановки сердца

Сделали практически невозможное: украинские медики спасли женщину через 40 минут после остановки сердца
Обновлено 17:35 Сегодня Телеграф

Черкасские медики-реаниматологи во вторник, 27 апреля, совершили практически невозможное – после очень длительной реанимации запустили сердце 38-летней женщины, потерявшей сознание и переставшей дышать.

Об этом сообщается в среду на странице КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасской областного совета" в соцсети Facebook.

"Вчера около 19:30 часов в диспетчерскую неотложки поступил вызов, что 38-летняя женщина потеряла сознание и не дышит. Мужчина сообщил, что перед тем, как потерять сознание, женщина пожаловалась на резкую головную боль", - говорится в сообщении.

По указанному адресу срочно выехала реанимационная бригада. В это время диспетчер по телефону проводила медицинское сопровождение, объясняя, как правильно и в какой последовательности проводить реанимационные мероприятия.

"Благодаря этим советам и указаниям родственники пациентки начали проводить сердечно-легочную реанимацию до прибытия бригады", - говорится в сообщении.

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Оперативно прибывшие на вызов, врач и фельдшер провели расширенные реанимационные мероприятия. "После длительной реанимации, на 39 минуте, медикам удалось запустить сердце женщины!", - сообщили в Центре.

По дороге в больницу в машине "скорой помощи" медики продолжили проводить интенсивную терапию и искусственную вентиляцию легких.

"С непрерывным мониторингом жизненно важных параметров организма пациентку доставили в Третью Черкасскую городскую больницу", - говорится в сообщении.

О ее состоянии после поступления в больницу информации пока нет.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Черкассы, Спасение, Реанимация, Остановка сердца, неотложка.
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