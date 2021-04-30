В сети показали, как оккупанты уничтожают реку в Крыму (фото, видео)

На фоне экологической катастрофы с водой в аннексированном Крыму, на полуострове медленно исчезает еще один водоем - русло реки Катерлез, расположенное возле Керчи.

Об этом сообщает "Керчь.ФМ".

Так, это русло начинает высыхать, но несмотря на это, в водоеме продолжают водиться змеи и лягушки. Оккупанты, в свою очередь, решили добить этот водоем и не включили русло в перечень рек для очистки от камышей и укрепления берега.

Отметим, что речка Катерлез начинается под Багерово, протекает через деревню Войкова и заканчивается в Керчи за стадионом им. 50 Лет Октября. Оттуда через дренаж попадает в Мелек-Чесме. В водоохранную зону речки попадает часть улицы Локомотивная и полностью футбольное поле.

Как сообщал "Телеграф", российские оккупанты бесконтрольно и незаконно добывают песок в Каламитском заливе, расположенном у берега аннексированного Крыма, из-за чего одно из строений практически снесло в Черное море.