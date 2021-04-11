Скачать
Воскресенье, 11.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Крупный пожар в Донецке и приезд Стешина – звенья одной цепи? Каких "сюрпризов" ждать от оккупантов
Крупный пожар в Донецке и приезд Стешина – звенья одной цепи? Каких "сюрпризов" ждать от оккупантов
"Путин должен знать цену своим действиям": в Европарламенте требуют нового наказания
"Путин должен знать цену своим действиям": в Европарламенте требуют нового наказания
Тепло и солнечно: синоптики озвучили прогноз погоды на 11 апреля
Тепло и солнечно: синоптики озвучили прогноз погоды на 11 апреля
Названо имя военного, убитого оккупантами 10 апреля: бойцу было всего 24 года
Названо имя военного, убитого оккупантами 10 апреля: бойцу было всего 24 года

И это еще не камни с неба: жители Керчи жалуются на воду с грязью из кранов (видео)

И это еще не камни с неба: жители Керчи жалуются на воду с грязью из кранов (видео)
Обновлено 11:50 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

На фоне подачи воды по графику в нескольких городах аннексированного Крыма, вода из кранов, которая стала для крымчан практически дефицитом, течет еще и такого качества, что использовать ее, а не то, чтобы пить, вообще нельзя.

Об этом сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.

В частности, жители домов, расположенных на Вокзальной шоссе сообщили, что такая вода течет с пятницы, 9 апреля.

"Это наш ЖД-водоканал, не городской. У всех, у кого ЖД-водоснабжения такое", - рассказали жители Керчи, которые вынуждены покупать воду в магазинах.

Любая вода, которую Украина доставит в Крым, будет залита в радиаторы российских танков, - Муждабаев

В сети также опубликовали видео, на котором хорошо видно, что вода из кранов течет практически черного цвета.

"Зато без биндер и НАТО", - комментирует кадры блогер и военный Анатолий Штирлиц.

"Наверное камни небесные растворились", "Ну что сказать, это карма", "Жрите, что просили", "Сильно прозрачная", - вторят офицеру пользователи.

Отметим, что в Керчи это не первый подобный случай.  Ранее жителям Ленского района временно даже запретили пользоваться водой из-под крана через промывки и дезинфекции резервуаров с чистой водой.

Как сообщал "Телеграф", ранее грязная вода из-под кранов в Керчи стала поводом для шуток.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 711

Все по теме:

Вода, Крым, Керчь, Фото, Аннексия Крыма.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России признали, что боевики "ДНР" и "ЛНР" подчиняются армии РФ
02 Эрдоган рассказал, чем закончилась его встреча с Зеленским
03 В Донецке гремят взрывы и пылает огонь: фото и видео крупного происшествия на мясокомбинате
04 Вырывали девушке волосы и стреляли: в Киеве посреди ночи устроили кровавые разборки (фото, видео)
05 Ну все, больше не холостяк: Иракли Макацария расстроил фанаток (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Болезнь Паркинсона: как не заболеть и распознать первые симптомы
Болезнь Паркинсона: как не заболеть и распознать первые симптомы
Вырывали девушке волосы и стреляли: в Киеве посреди ночи устроили кровавые разборки (фото, видео)
Вырывали девушке волосы и стреляли: в Киеве посреди ночи устроили кровавые разборки (фото, видео)
Скажите, что это фотошоп: конфеты &quot;Гордон в шоколаде&quot; ошарашили украинцев
Скажите, что это фотошоп: конфеты "Гордон в шоколаде" ошарашили украинцев
Когда Вербное воскресенье отмечается в 2021 году, традиции и обычаи праздника
Когда Вербное воскресенье отмечается в 2021 году, традиции и обычаи праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь