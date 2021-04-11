И это еще не камни с неба: жители Керчи жалуются на воду с грязью из кранов (видео)

На фоне подачи воды по графику в нескольких городах аннексированного Крыма, вода из кранов, которая стала для крымчан практически дефицитом, течет еще и такого качества, что использовать ее, а не то, чтобы пить, вообще нельзя.

Об этом сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.

В частности, жители домов, расположенных на Вокзальной шоссе сообщили, что такая вода течет с пятницы, 9 апреля.

"Это наш ЖД-водоканал, не городской. У всех, у кого ЖД-водоснабжения такое", - рассказали жители Керчи, которые вынуждены покупать воду в магазинах.

В сети также опубликовали видео, на котором хорошо видно, что вода из кранов течет практически черного цвета.

"Зато без биндер и НАТО", - комментирует кадры блогер и военный Анатолий Штирлиц.

"Наверное камни небесные растворились", "Ну что сказать, это карма", "Жрите, что просили", "Сильно прозрачная", - вторят офицеру пользователи.

Отметим, что в Керчи это не первый подобный случай. Ранее жителям Ленского района временно даже запретили пользоваться водой из-под крана через промывки и дезинфекции резервуаров с чистой водой.

Как сообщал "Телеграф", ранее грязная вода из-под кранов в Керчи стала поводом для шуток.