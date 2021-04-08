"Шоколадные реки!" Грязная вода из-под кранов в Крыму насмешила сеть (видео)

Нехватка воды в оккупированном Крыму дополнилась для жителей Керчи еще и проблемой с канализацией. Из-под кранов в квартирах города потекла темно-коричневая жидкость
Видео этого процесса опубликовал в twitter пользователь RoksolanaToday&КрымUA.
На кадрах видно как смесь непонятного происхождения, напоминающее сильно ржавую воду или продукт отходов жизнедеятельности организма, вытекает прямо в кастрюлю.
Керченская водичка pic.twitter.com/uSgY9Km0QM
— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) April 7, 2021
Увиденное рассмешило пользователей сети, которые начали упражняться в юморе:
"Раньше давали кока-колу, а теперь гранатовый сок. Живут же люди", "Это Крым, тут даже тарелки после приема еды не моют – чтобы не запачкать их!", " Шоколадные реки! Вау! В Украине такого даже при Порошенко не было!", " Это же горячий шоколад! Вот что гавань родная разливает!".
Отметим, местная пресса писала, что в оккупированной Керчи зловонная река из канализационных стоков начала заливать подвалы жилых домов. Через ливневку нечистоты попадают в реку Мелек-Чесме.
Ранее оккупанты заявляли, что будут бурить скважины в Азовском море для добычи пресной воды.