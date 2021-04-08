"Шоколадные реки!" Грязная вода из-под кранов в Крыму насмешила сеть (видео)

Нехватка воды в оккупированном Крыму дополнилась для жителей Керчи еще и проблемой с канализацией. Из-под кранов в квартирах города потекла темно-коричневая жидкость

Видео этого процесса опубликовал в twitter пользователь RoksolanaToday&КрымUA.

На кадрах видно как смесь непонятного происхождения, напоминающее сильно ржавую воду или продукт отходов жизнедеятельности организма, вытекает прямо в кастрюлю.

Увиденное рассмешило пользователей сети, которые начали упражняться в юморе:

"Раньше давали кока-колу, а теперь гранатовый сок. Живут же люди", "Это Крым, тут даже тарелки после приема еды не моют – чтобы не запачкать их!", " Шоколадные реки! Вау! В Украине такого даже при Порошенко не было!", " Это же горячий шоколад! Вот что гавань родная разливает!".

Отметим, местная пресса писала, что в оккупированной Керчи зловонная река из канализационных стоков начала заливать подвалы жилых домов. Через ливневку нечистоты попадают в реку Мелек-Чесме.

Ранее оккупанты заявляли, что будут бурить скважины в Азовском море для добычи пресной воды.