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"Можно еще мочу очищать": в сети троллят новый способ наполнения Крыма водой

"Можно еще мочу очищать": в сети троллят новый способ наполнения Крыма водой
06:26 Сегодня Телеграф

На фоне идеи с бурением скважин, российские оккупанты в Крыму придумали еще более абсурдный способ обеспечить аннексированный полуостров водой, учитывая катастрофический дефицит водных ресурсов.

О нем рассказала в Twitter блогер под ником RoksolanaToday&КрымUA, показав визуально, как этот способ будет работать.

"Хороший план) Жизненый", - говорится в подписи к инфографике, на которой видно, что в качестве "генератора" воды, оккупанты собираются использовать листву.

В сети тут же стали обсуждать ноу-хау оккупантов, подняв его на смех.

"Это же батут!", "На опреснители денег нет?", "План забористый. Но забор нарисовать забыли", "Только, где листву взять? А трава подойдет?", "Можно еще мочу очищать", - шутят в сети.

Как сообщал "Телеграф", Северо-Крымский канал находится в ужасном состоянии, хотя когда-то по нему подавалась днепровская вода в Крым, 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Крым, Аннексия Крыма, вода в Крыму.
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