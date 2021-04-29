Только потерял маму: всплыли неожиданные детали скандала с баллончиком в одесской школе

У мальчика, который забрызгал газом лицо учительнице во время урока в 22-й школе Одессы, недавно умерла мама.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо".

По словам директора школы Оксаны Смирновой, учитель в этом классе была на замене и не знала, что у ребенка недавно случилось такое горе.

Она также рассказала, что конфликт произошел из-за требований учителя достать тетрадь и работать на уроке. По словам Смирновой, видеосъемку учитель не вела, хотя на кадрах, опубликованных в сети, прекрасно видно обратное.

По словам школьного психолога, 8-классник находится в подавленном и нестабильном психологическом состоянии, ему нужна реабилитация, и к учебному процессу он сейчас вернуться не может.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что администрация этой школы в Одессе пытается "замять" этот случай, дабы не предать его огласке.