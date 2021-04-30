В Одессе ночью горело здание санатория, серьезно пострадал мужчина с инвалидностью (фото)

В Одессе на улице Лиманной, 170 произошел пожар в 15-эажном корпусе санатория им. Пирогова. В результате пострадал инвалид.

Об этом 30 апреля сообщили в ГСЧС Одесчины.

Спасателями было установлено, что возгорание началось с матраса в комнате на втором этаже на площади 2 х 2 метра. В результате слаженных действий были эвакуированы 9 человек.

Отметим, что пожар удалось потушить еще до приезда ГСЧС, тем не менее люди пострадали. Ожоги верхних конечностей, туловища и головы во время пожара получил инвалид 1973 года рождения с ограниченными возможностями, которого в тяжелом состоянии отвезли в 10 горбольницу.

Фото с места инцидента:

Напомним, что ранее 29 апреля, в Павлограде (Днепропетровская область) 10-летняя девочка застряла головой в качели. Вызволять ее пришлось спасателям.