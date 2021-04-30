Стало известно, какие карантинные правила будут действовать в Киеве с 1 мая

Как и обещали столичные власти, с субботы, 1 мая, Киев выходит из "красной зоны" карантина. Однако, в городе продолжат действовать ряд ограничений, в частности во время посещения городских кладбищ.

Об этом на брифинге в пятницу, 30 апреля, заявил столичный городской голова Виталий Кличко.

Правда здесь киевские власти решили быть оригинальными и отнесли столицу к "оранжевой зоне" карантинных ограничений, хотя по показателям они находиться в "желтой" зоне

"С завтрашнего дня столица ослабляет строгие ограничения. В городе будут действовать правила "оранжевой зоны" – уточнил мер.

С этого дня в столице снова запустят общественный транспорт в обычном режиме (с ограничением количества пассажиров), начнут работать рынки, ярмарки ТРЦ, кафе и рестораны, спортзалы и фитнес-центры.

Кроме того, со среды, 5 мая, восстановиться процесс обучения в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. При этом, по словам Кличко, на лето школьников никто оставлять не будет. Учебный год завершится, как и положено, в конце мая.

Также городской голова отметил, во время поминальных дней вводится особый контроль за городскими кладбищами. Полиция и Муниципальная охрана будут контролировать соблюдение карантинных ограничений. Киевские разработали график посещения кладбищ во время поминальных дней, с которым можно ознакомиться на официальном портале Киева.

Напомним, с 1 мая Киевская и Николаевская области переходят в "желтую зону" карантина.