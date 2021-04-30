Скачать
Пятница, 30.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Кремль тянет время: когда состоится первая встреча Путина с Байденом и что от нее ожидать
Кремль тянет время: когда состоится первая встреча Путина с Байденом и что от нее ожидать
У Зеленского нет стратегии по Донбассу, хаотичные идеи о встрече с Путиным напоминают цирк - политтехнолог
У Зеленского нет стратегии по Донбассу, хаотичные идеи о встрече с Путиным напоминают цирк - политтехнолог
Доллар подешевеет, а евро подорожает: каким будет курс валют в мае
Доллар подешевеет, а евро подорожает: каким будет курс валют в мае
На Житомирщине депутат оконфузился с солдатами СС на плакате к 9 мая (фото)
На Житомирщине депутат оконфузился с солдатами СС на плакате к 9 мая (фото)

Стало известно, какие карантинные правила будут действовать в Киеве с 1 мая

Стало известно, какие карантинные правила будут действовать в Киеве с 1 мая
Обновлено 14:30 Сегодня Телеграф

Как и обещали столичные власти, с субботы, 1 мая, Киев выходит из "красной зоны" карантина. Однако, в городе продолжат действовать ряд ограничений, в частности во время посещения городских кладбищ.

Об этом на брифинге в пятницу, 30 апреля, заявил столичный городской голова Виталий Кличко.

Правда здесь киевские власти решили быть оригинальными и отнесли столицу к "оранжевой зоне" карантинных ограничений, хотя по показателям они находиться в "желтой" зоне

"С завтрашнего дня столица ослабляет строгие ограничения. В городе будут действовать правила "оранжевой зоны" – уточнил мер.

С этого дня в столице снова запустят общественный транспорт в обычном режиме (с ограничением количества пассажиров), начнут работать рынки, ярмарки ТРЦ, кафе и рестораны, спортзалы и фитнес-центры.

Кроме того, со среды, 5 мая, восстановиться процесс обучения в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. При этом, по словам Кличко, на лето школьников никто оставлять не будет. Учебный год завершится, как и положено, в конце мая.

Также городской голова отметил, во время поминальных дней вводится особый контроль за городскими кладбищами. Полиция и Муниципальная охрана будут контролировать соблюдение карантинных ограничений. Киевские разработали график посещения кладбищ во время поминальных дней, с которым можно ознакомиться на официальном портале Киева.

Напомним, с 1 мая Киевская и Николаевская области переходят в "желтую зону" карантина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 242

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, "оранжевая зона", "желтая зона".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россиян на МКС изолировали на два месяца из-за нового ЧП
02 Страстная пятница 2021: что нельзя делать в этот день (инфографика)
03 Все понесли потери и чуть не началась война: что сегодня случилось на границе Таджикистана и Кыргызстана
04 Силой и угрозами затянул к себе домой: на Донетчине юноша изнасиловал 14-летнего мальчика
05 В запорожской семье, где 4-летний Тимур выпал из окна детсада, это уже второе ЧП за месяц
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация с коронавирусом в Индии накалилась до предела: Украине пришлось принять меры
Ситуация с коронавирусом в Индии накалилась до предела: Украине пришлось принять меры
Под Одессой мужчина два года насиловал 11-летнюю падчерицу, угрожая ей смертью мамы (фото)
Под Одессой мужчина два года насиловал 11-летнюю падчерицу, угрожая ей смертью мамы (фото)
Напряженность между Россией и США растет: американцев призвали возвращаться домой из РФ
Напряженность между Россией и США растет: американцев призвали возвращаться домой из РФ
В Киеве авто сбило велосипедиста и влетело на отбойник: имя пострадавшего и эксклюзивные детали
В Киеве авто сбило велосипедиста и влетело на отбойник: имя пострадавшего и эксклюзивные детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь