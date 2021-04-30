На Донбассе появилось первое с начала войны официальное представительство страны ЕС - подробности

В Донецкой области открылось почетное консульство Латвийской Республики. Об этом намерении дипломаты балтийской страны заявляли еще в 2019 году.

Информацию об этом событии разместили в пятницу, 30 апреля, на официальной странице посольства Латвии в Украине в Facebook.

Дипломатическое представительство было открыто в городе Славянск. Во время открытия председатель комитета по иностранным делам Сейма Рихардс Колс заявил, что Латвия хочет развивать отношение с Донецкой областью в сфере экономики, образования и других сферах. В частности, дипломатическое консульство будет выполнять роль информационно центра, который сможет предоставить местным жителям информацию об образовательном, туристическом и экономическом потенциале Латвии и возможности сотрудничества с Донецкой областью.

Также общественности представили почетного консула. Им стал Александр Павенко, протестантский пастор, чьих двух детей убили боевики во время оккупации города в 2014 году. Правда, фактически, обязанности почетного консула он выполняет с 2019 года. Именно в таком статусе Павенко принимал медицинское оборудование из Латвии для больниц Славянска.