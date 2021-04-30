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На Закарпатье учительница младших классов напала на ребенка, схватив за волосы (видео скандала)

На Закарпатье учительница младших классов напала на ребенка, схватив за волосы (видео скандала)
16:51 Сегодня Телеграф

В Раховском районе Закарпатской области в одной из школ произошел скандал. Как сообщает ТСН, учительница младших классов повысила голос, схватила мальчика за волосы и трясла его за голову - якобы в ответ на неверно выполненную задачу.  Кто-то из одноклассников ребенка снял "воспитание" на видео, которое и отправили в службу новостей с пометкой, что такие "уроки" в этом классе якобы проводят не впервые. 

Позже выяснилось, что таскание 3-классника за волосы произошло в селе Квасы. И хоть видео предали огласке вчера, сегодня, по данным "Обозревателя", педагог с 23-летним стажем ушла со школы по собственному желанию. Впрочем, ее поступком уже заинтересовались в местном управлении полиции. 

Напомним, в Мерефе Харьковской области преподаватель физкультуры решил свести счеты с жизнью прямо во дворе заведения, где он вел уроки.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Дети, Закарпатье, Школа, Насилие.
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