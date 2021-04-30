На Закарпатье учительница младших классов напала на ребенка, схватив за волосы (видео скандала)

В Раховском районе Закарпатской области в одной из школ произошел скандал. Как сообщает ТСН, учительница младших классов повысила голос, схватила мальчика за волосы и трясла его за голову - якобы в ответ на неверно выполненную задачу. Кто-то из одноклассников ребенка снял "воспитание" на видео, которое и отправили в службу новостей с пометкой, что такие "уроки" в этом классе якобы проводят не впервые.

Позже выяснилось, что таскание 3-классника за волосы произошло в селе Квасы. И хоть видео предали огласке вчера, сегодня, по данным "Обозревателя", педагог с 23-летним стажем ушла со школы по собственному желанию. Впрочем, ее поступком уже заинтересовались в местном управлении полиции.

Напомним, в Мерефе Харьковской области преподаватель физкультуры решил свести счеты с жизнью прямо во дворе заведения, где он вел уроки.