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"Семь лет без радостей и прелестей": переговорщик от "ЛНР" рассмешил сеть жалобами о жизни в "серой зоне" на Донбассе (видео)

"Семь лет без радостей и прелестей": переговорщик от "ЛНР" рассмешил сеть жалобами о жизни в "серой зоне" на Донбассе (видео)
Обновлено 12:44 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

Представитель так называемой "ЛНР" в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник в эфире канала донецких боевиков пожаловался на тяготы жизни в "серой зоне" на Донбассе, хотя уже давно живет в Москве и сам же эту "серую зону" помогал создавать  в 2014 году.

Соответствующее видео опубликовал журналист и блогер Денис Казанский в Twitter.

"Это очень тяжело! Не мне вам рассказывать. Мы сами понимаем, то это значит семь лет жизни в серой зоне. Семь лет без понимания перспективы. Семь лет без каких-либо человеческих радостей, прелестей. Самое главное без понимания того, что будет завтра", - пожаловался Мирошник.

В сети ни капельки не пожалели Мирошника, а наоборот указали на один интересный момент подтверждающий всю его лживость и лицемерие.

"Фишка в том, что Родион давно живет в Москве и вещает оттуда. То есть, это он создал для жителей Донбасса ту самую серую зону, а потом просто свалил, - написал журналист и блогер Денис Казанский. - Только если мы с Гармашем (Сергей, член ТКГ от Украины, - Авт.) выехали вынужденно, то Мирошник уехал просто потому, что ему противно жить в серой зоне, которую он сам же создал. Москва лучше - там ночью работают дорогие рестораны и не стреляют. Поэтому он там. А в серой зоне без перспектив мучаются обманутые им люди".

"Создать ж*пу для других, совсем не означает, что он сам там должен жить...", "Типично для сруского мирка и его фанатов: нагадить, обмазаться в собственно созданном д*рьме и вешать, как все плохо", - пишут в сети.

Комментарии по Мирошнику

Как сообщал "Телеграф", ранее телеканал "НАШ" получил штрафные санкции в несколько сотен тысяч из-за участия представителя боевиков группировки "ЛНР" Родиона Мирошника, который, по сути, начал в эфире украинского ТВ вести пропаганду боевиков.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 365

Все по теме:

Донбасс, Видео, Родион Мирошник, ДНР, ЛНР, Серая зона, Война на Донбассе.
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