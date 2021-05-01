"Семь лет без радостей и прелестей": переговорщик от "ЛНР" рассмешил сеть жалобами о жизни в "серой зоне" на Донбассе (видео)

Представитель так называемой "ЛНР" в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник в эфире канала донецких боевиков пожаловался на тяготы жизни в "серой зоне" на Донбассе, хотя уже давно живет в Москве и сам же эту "серую зону" помогал создавать в 2014 году.

Соответствующее видео опубликовал журналист и блогер Денис Казанский в Twitter.

"Это очень тяжело! Не мне вам рассказывать. Мы сами понимаем, то это значит семь лет жизни в серой зоне. Семь лет без понимания перспективы. Семь лет без каких-либо человеческих радостей, прелестей. Самое главное без понимания того, что будет завтра", - пожаловался Мирошник.

Смешное видео. Родион Мирошник плачется на канале ДНР о тяготах жизни в серой зоне и жалуется, что не знает будущего своих детей.



Фишка в том, что Родион давно живет в Москве и вещает оттуда. То есть, это он создал для жителей Донбасса ту самую серую зону, а потом просто свалил pic.twitter.com/Ch0vzb4NlU — Денис Казанський (@den_kazansky) May 1, 2021

В сети ни капельки не пожалели Мирошника, а наоборот указали на один интересный момент подтверждающий всю его лживость и лицемерие.

"Фишка в том, что Родион давно живет в Москве и вещает оттуда. То есть, это он создал для жителей Донбасса ту самую серую зону, а потом просто свалил, - написал журналист и блогер Денис Казанский. - Только если мы с Гармашем (Сергей, член ТКГ от Украины, - Авт.) выехали вынужденно, то Мирошник уехал просто потому, что ему противно жить в серой зоне, которую он сам же создал. Москва лучше - там ночью работают дорогие рестораны и не стреляют. Поэтому он там. А в серой зоне без перспектив мучаются обманутые им люди".

"Создать ж*пу для других, совсем не означает, что он сам там должен жить...", "Типично для сруского мирка и его фанатов: нагадить, обмазаться в собственно созданном д*рьме и вешать, как все плохо", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее телеканал "НАШ" получил штрафные санкции в несколько сотен тысяч из-за участия представителя боевиков группировки "ЛНР" Родиона Мирошника, который, по сути, начал в эфире украинского ТВ вести пропаганду боевиков.