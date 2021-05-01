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Провинившегося Тищенко озаботило строительство туалета на закарпатской таможне (видео)

Провинившегося Тищенко озаботило строительство туалета на закарпатской таможне (видео)
Обновлено 17:36 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко побывал на границе Украины и Венгрии в Закарпатской области. 

Об итогах его визита пишет НВ.

В частности он встретился с и.о. главы местной таможни Николаем Пожо и заставил его лестно отозваться о жителях Венгрии и возмутился длинными очередями на границе. 

Помимо того его очень заинтересовало, когда будет достроен туалет на границе. Глава таможни ответил ему, что выделенные на это средства начнут использовать в следующем месяце, после чего Тищенко предложил тому "сказать это на всю страну". 

Тищенко с 24 марта возглавляет закарпатский центр "Слуги народа", до этого он руководил киевской организацией партии. 

Как сообщалось ранее, 30 апреля Тищенко должен был прилететь в Ужгород на первом за 15 лет авиарейсе из Киева, однако из-за непогоды пришлось лететь во Львов. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Закарпатская область, Николай Тищенко.
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