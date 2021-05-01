Провинившегося Тищенко озаботило строительство туалета на закарпатской таможне (видео)

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко побывал на границе Украины и Венгрии в Закарпатской области.

Об итогах его визита пишет НВ.

В частности он встретился с и.о. главы местной таможни Николаем Пожо и заставил его лестно отозваться о жителях Венгрии и возмутился длинными очередями на границе.

Помимо того его очень заинтересовало, когда будет достроен туалет на границе. Глава таможни ответил ему, что выделенные на это средства начнут использовать в следующем месяце, после чего Тищенко предложил тому "сказать это на всю страну".

Микола Тищенко з'ясовує з головою митниці, коли буде добудований туалет pic.twitter.com/vWYzW7V7SO — НВ (@tweetsNV) May 1, 2021

Тищенко с 24 марта возглавляет закарпатский центр "Слуги народа", до этого он руководил киевской организацией партии.

Как сообщалось ранее, 30 апреля Тищенко должен был прилететь в Ужгород на первом за 15 лет авиарейсе из Киева, однако из-за непогоды пришлось лететь во Львов.