В Одессе рассказали о мужчине, которого несколько часов не могли снять с башенного крана

Мужчина, который в Одессе залез на башенный кран на улице Академика Вильямса оказался ветераном АТО.

Об этом 4 мая сообщили в Телеграм-канале "Одесса INFO".

Согласно предоставленным данным, мужчина, который залез на кран и грозился спрыгнуть с него оказался ветераном АТО.

Мужчине 26 лет и он несколько раз бывал в зоне ООС и участвовал в военных действиях.

Уже после спуска военного задержали полицейские и передали на поруки боевым товарищам.

Видео с места событий, снятое очевидцами происшествия:

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