В Одессе рассказали о мужчине, которого несколько часов не могли снять с башенного крана

Мужчина, который в Одессе залез на башенный кран на улице Академика Вильямса оказался ветераном АТО.
Об этом 4 мая сообщили в Телеграм-канале "Одесса INFO".
Согласно предоставленным данным, мужчина, который залез на кран и грозился спрыгнуть с него оказался ветераном АТО.
Мужчине 26 лет и он несколько раз бывал в зоне ООС и участвовал в военных действиях.
Уже после спуска военного задержали полицейские и передали на поруки боевым товарищам.
Видео с места событий, снятое очевидцами происшествия:
Напомним, полиция установила личность убийцы молодой пары, убийство которых произошло на Пасху. Преступником оказался знакомый погибших.
Ранее, 1 мая на трассе Харьков - Киев, вблизи поселка Коротычи водители остановили и задержали пьяного автомобилиста.