Скачать
Вторник, 04.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
К концу года курс гривны существенно укрепится: прогноз экономиста
К концу года курс гривны существенно укрепится: прогноз экономиста
В Турции закрыли отель после пасхальной вечеринки с участием украинцев (видео)
В Турции закрыли отель после пасхальной вечеринки с участием украинцев (видео)
У нас одна цель: Ахметов высказался о своем влиянии на Зеленского
У нас одна цель: Ахметов высказался о своем влиянии на Зеленского
О надвигающемся ЧП предупреждали: выяснились новые подробности обвала моста на трассе под Львовом (фото)
О надвигающемся ЧП предупреждали: выяснились новые подробности обвала моста на трассе под Львовом (фото)

Двойное убийство молодой пары в Харькове: стало известно о подозреваемом

Двойное убийство молодой пары в Харькове: стало известно о подозреваемом
Обновлено 09:58 Сегодня Телеграф

Полицейские Харькова раскрыли убийство молодой пары, произошедшее на Пасху. Преступником оказался знакомый погибших.

Об этом заявил глава полиции Харьковской области Андрей Рубель.

"Двойное убийство раскрыто. Преступник задержан. Полицейские оперативно сработали", - написал офицер.

Громкое дело, о чем уже писал "Телеграф", произошло на Пасху. 2 мая. Трупы молодой пары обнаружила мама одной из жертв.

В ходе следственно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен 22-летний знакомый погибших.

"По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - уточнил чиновник.

Напомним,  в понедельник вечером 22 февраля в Харькове в переулке Отакара Яроша был застрелен мужчина. Медики прибыли за несколько минут после нападения. Однако спасти не удалось.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 353

Все по теме:

Харьков, Убийство, Андрей Рубель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Янукович припрятал десятки миллиардов наличными по миру, но Украина смогла их вернуть
02 Одессит решил попить пива на башенном кране: пожарные не могут его оттуда снять (видео)
03 Стало известно, кто вместо Ахметова может возглавить так называемую "Партию регионов 2.0"
04 "Велике будівництво... б***ь": на трассе под Львовом обвалился мост (фото и видео)
05 "Зеленский послал своих вуайеристов": у Порошенко обиделись на слив отпуска на Кипре
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нужно положить конец отсрочкам: Зеленский в Варшаве высказался о членстве Украины в НАТО и ЕС
Нужно положить конец отсрочкам: Зеленский в Варшаве высказался о членстве Украины в НАТО и ЕС
&quot;Велике будівництво... б***ь&quot;: на трассе под Львовом обвалился мост (фото и видео)
"Велике будівництво... б***ь": на трассе под Львовом обвалился мост (фото и видео)
Жертвами коронавируса в Украине стали почти 45 тысяч человек: данные на 4 мая
Жертвами коронавируса в Украине стали почти 45 тысяч человек: данные на 4 мая
Какой праздник 4 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 4 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь