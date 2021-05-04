Двойное убийство молодой пары в Харькове: стало известно о подозреваемом

Полицейские Харькова раскрыли убийство молодой пары, произошедшее на Пасху. Преступником оказался знакомый погибших.

Об этом заявил глава полиции Харьковской области Андрей Рубель.

"Двойное убийство раскрыто. Преступник задержан. Полицейские оперативно сработали", - написал офицер.

Громкое дело, о чем уже писал "Телеграф", произошло на Пасху. 2 мая. Трупы молодой пары обнаружила мама одной из жертв.

В ходе следственно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен 22-летний знакомый погибших.

"По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - уточнил чиновник.

Напомним, в понедельник вечером 22 февраля в Харькове в переулке Отакара Яроша был застрелен мужчина. Медики прибыли за несколько минут после нападения. Однако спасти не удалось.