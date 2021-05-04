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Враг должен испугаться тризуба? "Достижение" власти в Сумской власти поставили под сомнение (фото)

Враг должен испугаться тризуба? "Достижение" власти в Сумской власти поставили под сомнение (фото)
Обновлено 14:36 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В городе Конотоп (Сумская область) зафиксировали рекорд Украины. Там местные власти высадили 9 тысяч елок в виде тризуба. 

Об этом написал в Фейсбук глава Сумской ОГА Василий Хома. 

"Зафиксировано новое достижение: в Сумской области в Конотопе высажено 9000 деревьев в форме малого герба Украины - тризуба!", - написал он. 

По его словам, Сумская область стала первой в Украине, которая присоединилась к глобальному проекту "Озеленение планеты". 

Размер участка 200 на 120 метров, на нем посадили саженцы елок одного возраста и высоты. По заявлению Хомы, лес в форме тризуба будет виден даже из космоса. 

Впрочем, не всем данная инициатива, а вернее форма ее исполнения, пришлась по душе. 

На новость отреагировал журналист Руслан Горовой. 

"Высадка 9000 елок на аэродроме. Еще раз. Елок. Еще раз, девять тысяч. Еще раз, на аэродроме", - написал он. 

Как сообщалось ранее, во Львовской области на трассе Львов-Луцк обвалился мост. Как оказалось, о том, что мост находится в аварийном состоянии местные жители предупреждали еще в апреле

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Сумская область, Конотоп, Василий Хома.
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