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О надвигающемся ЧП предупреждали: выяснились новые подробности обвала моста на трассе под Львовом (фото)

О надвигающемся ЧП предупреждали: выяснились новые подробности обвала моста на трассе под Львовом (фото)
08:20 Сегодня Телеграф

О том, что мост возле села Гаек на трассе Львов-Луцк может в скором времени обрушиться в пучину, за несколько дней до происшествия писали в соцсетях местные жители.

Фотографии неприглядной ситуации с конструкцией буквально 30 апреля опубликовал в соцсети пользователь Василий Поплавский.

"Мост через Западный Буг. Власть, ты чувствуешь катастрофу?", - уточнил  автор сообщения.

На фотографиях можно увидеть, как по конструкции проходят трещины и ямы. Состояние моста оставляет желать лучшего. Подобное можно сказать и про Подольско-Воскресенский мост в столице. Его состояние также на уровне катастрофы. О чем предупреждают охранники на Подоле.

В сети также "оценили" ситуацию.

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Отметим, из-за обрушения моста, людям пришлось менять свой маршрут. Дорога была проложена по маршрутам Жовква - Червоноград; Буськ - Лопатин. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в Львовской автомобиль  Skoda Octavia с тремя людьми в салоне упал с моста прямо в реку. Один из мужчин погиб на месте.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 461

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Львовская область, Дорога, Львов-Луцк.
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