"Идеальное преступление": в Закарпатье ромы ограбили ломбард, а добычу пытались сдать в соседний

Банда ромов ограбила один з ломбардов в Береговом. Злоумышленники повредили входные двери.

Бандиты, проникли в помещение и украли мобильные телефоны и электронную технику. От большого ума они решили отнести украденное в соседний ломбард, сообщает Mukachevo.net.

Грабители пролезли в помещение ломбарда. Из здания они украли несколько мобильных телефонов и электронную технику.

Правоохранителям удалось быстро разыскать ромов. Сейчас судьбу бандитов решит суд.

"Кроме этого правоохранители сообщили, что в городе участились уголовные случаи со стороны цыганского населения. Ломбард в Берегово ограбили также лица цыганского населения", отметили в ведомстве.

Напомним. дерзкие ограбления украинцев происходят среди белого дня. в ТРЦ RiverMall, в магазине Сильпо, стая ромов украла мобильный телефон. До этого была задержана другая группировка ромов, ворующая личные вещи у украинцев.

К сожалению, преступников всегда отпускают домой. Вероятно кому-то есть интерес контролировать подобное беззаконие.

Особенно в спальных районах, центре и на Центральном вокзале..