На недавно отремонтированной дороге на Днепропетровщине густо проросла трава: фото обсуждают в сети

В Днепропетровской области в городе Никополь улица Зеленая местами поросла травой.

Об этом 1 мая в Фейсбуке сообщила жительница города Никополь Елена Бабий. Она также поделилась фото самой дороги.

"Наш родной украинский асфальт. Зеленая улица - была заасфальтирована в сентябре 2020 года. Как вам такой результат?", — написала она.

На выложенных женщиной кадрах видно асфальтированную дорогу, в дорожном покрытии которой, местами прорезались зеленые растения, слегка деформирующие поверхность покрытия.

Фото улицы Зеленой в городе Никополь:

Сеть не оставила без внимания данные фото.

Многие пользователи были в шоке от качества работы украинских дорожников. Другие же шутили по данному поводу.

"Это решили сделать под название улицы, а деньги хорошие отмыли", — написал пользователь Татьяна.

"Большое воровство", — с иронией написал Зиновий.

"Хороший асфальт. Экологичный", — пошутила Елена.

Напомним, что 3 мая автомобилистка из Одессы рассказала о плачевной ситуации с дорожным покрытием на улице Лиманной.

В тот же день на Львощине на трассе "Львов-Луцк" в районе села Гаек упал автомобильный мост.