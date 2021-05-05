На недавно отремонтированной дороге на Днепропетровщине густо проросла трава: фото обсуждают в сети

В Днепропетровской области в городе Никополь улица Зеленая местами поросла травой.
Об этом 1 мая в Фейсбуке сообщила жительница города Никополь Елена Бабий. Она также поделилась фото самой дороги.
"Наш родной украинский асфальт. Зеленая улица - была заасфальтирована в сентябре 2020 года. Как вам такой результат?", — написала она.
На выложенных женщиной кадрах видно асфальтированную дорогу, в дорожном покрытии которой, местами прорезались зеленые растения, слегка деформирующие поверхность покрытия.
Фото улицы Зеленой в городе Никополь:
Сеть не оставила без внимания данные фото.
Многие пользователи были в шоке от качества работы украинских дорожников. Другие же шутили по данному поводу.
"Это решили сделать под название улицы, а деньги хорошие отмыли", — написал пользователь Татьяна.
"Большое воровство", — с иронией написал Зиновий.
"Хороший асфальт. Экологичный", — пошутила Елена.
Напомним, что 3 мая автомобилистка из Одессы рассказала о плачевной ситуации с дорожным покрытием на улице Лиманной.
В тот же день на Львощине на трассе "Львов-Луцк" в районе села Гаек упал автомобильный мост.