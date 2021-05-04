Просто сидел на путях и не реагировал: на Харьковщине из-за пьяного мужчины встали поезда

В Харьковской области пьяный мужчина решил отдохнуть на рельсах, вследствие чего его сбило поездом, следовавшим по маршруту "Попасная-Киев".

Об этом пишет пресс-служба полиции области.

Происшествие произошло 3 мая около 2:40 на станции "Коломак", что в селе Шелестове.

Из-за происшествия движение поездов пришлось останавливать, возобновилось оно лишь в 4:24.

По данным телеграм-канала "Харьков Life", погибшего звали Константин Гапон, он был в состоянии сильного алкогольного опьянения, сидел на рельсах и никак не реагировал на приближение поезда.

Также там показали фото погибшего.

Как сообщалось ранее, в Одессе мужчина забрался на башенный кран, чтобы попить на нем пива. После неудачных попыток снять его оттуда, он спустился сам. Позже оказалось, что он является ветераном АТО.