Техническая вода уже есть: оккупанты Крыма назвали сроки бурения скважин под Азовским морем

Россияне заявили отчитались об успехах в обеспечении оккупированного Крыма водой, посредством бурения скважин на дне Азовского моря.

Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, техническая вода в Крыму уже есть.

"Сейчас зашло два судна, которые ведут геофизическую разведку, я думаю, что в июле зайдем уже к бурению скважин", - сказал он, добавив, что вода там точно есть, но пока открыт вопрос о том, в каком объеме.

Как сообщалось ранее, Хуснуллин заявлял, что первые скважины будут пробурены на дне Азовского моря еще в апреле. Для реализации этих целей было выделено 48 миллиардов рублей (около 18,3 миллиарда гривен).

При этом, оккупанты рассчитывают, что благодаря скважинам полуостров будет снабжен пресной водой до 2024 года.