Таксист Uber устроил тройную аварию с пострадавшей, нарушив ПДД в Киеве (фото)

В Киеве в Святошинском районе, на Брест-Литовском шоссе произошло ДТП: столкнулись 3 автомобиля. В результате чего пострадала женщина.

Об этом 4 мая сообщили в Телеграм-канале Киева оперативного.

Согласно предоставленной информации такси Uber на авто Hyundai разворачивалась, не предоставив преимущество в движении для автомобиля Honda, который от удара с такси улетел в Ладу.

Из-за столкновения пострадала пассажирка Лады, женщина была госпитализирована.

В автомобиле Honda на момент ДТП находились двое 8-летних девочек, которые обошлись только испугом.

Тройная авария стала причиной возникновения пробки.

Фото с места происшествия:

Напомним, что 3 мая, неподалеку от села Черемхов в Ивано-Франковской области произошел конфликт между двумя компаниями, вследствие которого двух людей подстрелили из травматического пистолета, а одного мужчину задержали.