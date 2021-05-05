Жителей Крыма заставят заплатить долги украинским банкам: что об этом известно

Пять компаний займутся взысканием долгов жителей аннексированного Крыма перед банками в Украине.

Об этом сообщают в Telegram-канале "ЧКХ".

Так, аккредитацию на стребование долгов получили:

ООО "ЮК "Правовые Инициативы";

АО "Фондовый конверс-центр";

ООО "Лед технологии групп";

ООО "Диджи Финас Рус"

ООО "Ритм".

Как уточняют в Telegram-канале, первыми, "письма счастья" о возврате долгов по кредитам, по некоторым из которых проценты уже превысили тело кредитного займа, начали получать те, кто не зарегистрировался в Фонде защиты вкладчиков.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Чернигове коллекторская фирма изготавливала фейковые порнографические материалы на кредитных должников и распространяла их в сети для того, чтобы "выбить" из людей вымышленные долги.