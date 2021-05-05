Жителей Крыма заставят заплатить долги украинским банкам: что об этом известно

Пять компаний займутся взысканием долгов жителей аннексированного Крыма перед банками в Украине.
Об этом сообщают в Telegram-канале "ЧКХ".
Так, аккредитацию на стребование долгов получили:
Как уточняют в Telegram-канале, первыми, "письма счастья" о возврате долгов по кредитам, по некоторым из которых проценты уже превысили тело кредитного займа, начали получать те, кто не зарегистрировался в Фонде защиты вкладчиков.
Как сообщал "Телеграф", ранее в Чернигове коллекторская фирма изготавливала фейковые порнографические материалы на кредитных должников и распространяла их в сети для того, чтобы "выбить" из людей вымышленные долги.