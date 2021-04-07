Зеленский подписал важный "коллекторский" закон: что с ним изменится

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите должников от коллекторов, которым ограничиваются вмешательство в личную жизнь, угрозы, шантаж, ночные звонки, а также запрет на сбор личной информации о должнике.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

"Важный закон подписан Президентом!" - написал он.

Известно, что закон формально вступит в силу со следующего после его публикации дня. Но основные нормы заработают только через три месяца после этого – чтобы рынок успел подготовиться к переменам. По сути, коллекторам предложили соблюдать нормы этики, взамен наказывая за нарушения штрафами и исключением из реестра коллекторских компаний.

Так, инициатор законопроекта глава подкомитета Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк уточнила, что над коллекторами теперь появляется регулятор - Нацбанк, лицо, занимающееся коллекторской деятельностью будет лицензировано путем внесения в соответствующий реестр, а нарушители будут штрафоваться или удаляться из реестра.

"Соответственно, долги компании, которой нет в реестре, можно не отдавать. Таким образом, мы точно диверсифицируем вал нарушений. И выведем коллекторов на прозрачный уровень", - добавила Смаглюк.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Чернигове коллекторская фирма изготавливала фейковые порнографические материалы на кредитных должников и распространяла их в сети для того, чтобы "выбить" из людей вымышленные долги.