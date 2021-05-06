Спас троих, а сам погиб: новые подробности смертельного ЧП с пограничным катером под Одессой

В последние минуты своей жизни после того, как на озере Тудорово перевернулся катер с пограничниками, майор пограничной службы Константин Коняев спас троих сослуживцев.

Об этом сообщает "Апостроф TV".

Вместе с другими тремя коллегами Коняев патрулировал границу Украины с Молдовой на озере Тудорово. В какой-то момент катер из-за сильного ветра перевернулся.

В последние минуты своей жизни в этой трагической ситуации он смог скоординировать действия своих подчиненных - пограничников, которые также находились в лодке. Это спасло им в дальнейшем жизни", - рассказал подробности инцидента пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

Отметим, что погибший офицер работал начальником отдела Белгород-Днестровского пограничного отряда. Ему было всего лишь 32 года.

Как сообщал "Телеграф", Коняева искали около суток. Его тело обнаружили в реке Турунчук в районе села Яськи Одесской области.