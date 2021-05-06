Скачать
Четверг, 06.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Тяжелое было время": Кулеба подколол Трампа перед визитом главного дипломата Байдена
"Тяжелое было время": Кулеба подколол Трампа перед визитом главного дипломата Байдена
Визит Энтони Блинкена в Украину: ключевые подробности и главные заявления
Визит Энтони Блинкена в Украину: ключевые подробности и главные заявления
"Они тут, они везде": Зеленский пошутил о россиянах на пресс-конференции с Блинкеном (видео)
"Они тут, они везде": Зеленский пошутил о россиянах на пресс-конференции с Блинкеном (видео)
Содержание жилья Зеленского обходится украинцам в десятки миллионов гривен: эксклюзивный документ
Содержание жилья Зеленского обходится украинцам в десятки миллионов гривен: эксклюзивный документ

Унесло в реку: пропавшего после ЧП с катером под Одессой пограничника нашли мертвым (фото, видео)

Унесло в реку: пропавшего после ЧП с катером под Одессой пограничника нашли мертвым (фото, видео)
Обновлено 14:29 Сегодня Телеграф

Пограничника, которого искали со среды, 5 мая, после того, как на озере Тудорово перевернулся катер с пограничниками, патрулирующими границу, нашли мертвым.

Поиски майора Константина Коняева (так зовут погибшего пограничника, - Авт.) не прекращались до последнего. В них принимали участие спасатели ГСЧС, сотрудники водной полиции и даже местные рыбаки.

Погибший пограничник Константин Коняев

Тело пограничника нашли в реке Турунчук в районе села Яськи Одесской области.

Кроме того, в сеть "слили" кадры поднятия тела погибшего пограничника, которого нашли мертвым.

Напомним, в среду, 5 мая, на озере Тудорово в Одесской области перевернулся катер, в котором сидели четверо сотрудников пограничной службы, патрулирующих границу. В результате трое спаслись, еще один погиб. Для его поисков подключили даже вертолет. Один из выживших пограничников практически вынес на себе одного из коллег из спасшейся троицы.

Как сообщал "Телеграф", в Очакове Николаевской области полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины, который подозревается в покушении на убийство военного, совершенное 23 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 112

Все по теме:

Пограничники, Одесская область, Видео, ЧП, Фото, Смерти, Трупы, Катера, Константин Коняев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не отбрасывает тень и лицо восковой фигуры: последние фото Путина озадачили сеть
02 У России произошел новый воздушный инцидент с США: первые детали
03 Тука о визите Блинкена в Украину: "Надеюсь, Зеленскому вправят мозги"
04 Когда и как закончится пандемия коронавируса: киевские ученые дали свой ответ
05 Загадочное "двойное самоубийство" в Черкасской области оказалось наполовину убийством
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Байден может приехать в Украину: названа дата
Байден может приехать в Украину: названа дата
Топ-олигархи Украины за год приумножили богатства в разы, вытеснив Порошенко (свежий рейтинг Forbes)
Топ-олигархи Украины за год приумножили богатства в разы, вытеснив Порошенко (свежий рейтинг Forbes)
Девочку-подростка под Киевом опоили и похитили: она не могла говорить и потеряла сознание у заправки (видео)
Девочку-подростка под Киевом опоили и похитили: она не могла говорить и потеряла сознание у заправки (видео)
&quot;Спящий агент?&quot; Snoop Dogg насмешил сеть видео с Путиным и Трампом
"Спящий агент?" Snoop Dogg насмешил сеть видео с Путиным и Трампом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь