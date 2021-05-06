Унесло в реку: пропавшего после ЧП с катером под Одессой пограничника нашли мертвым (фото, видео)

Пограничника, которого искали со среды, 5 мая, после того, как на озере Тудорово перевернулся катер с пограничниками, патрулирующими границу, нашли мертвым.

Поиски майора Константина Коняева (так зовут погибшего пограничника, - Авт.) не прекращались до последнего. В них принимали участие спасатели ГСЧС, сотрудники водной полиции и даже местные рыбаки.

Тело пограничника нашли в реке Турунчук в районе села Яськи Одесской области.

Кроме того, в сеть "слили" кадры поднятия тела погибшего пограничника, которого нашли мертвым.

Напомним, в среду, 5 мая, на озере Тудорово в Одесской области перевернулся катер, в котором сидели четверо сотрудников пограничной службы, патрулирующих границу. В результате трое спаслись, еще один погиб. Для его поисков подключили даже вертолет. Один из выживших пограничников практически вынес на себе одного из коллег из спасшейся троицы.

Как сообщал "Телеграф", в Очакове Николаевской области полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины, который подозревается в покушении на убийство военного, совершенное 23 апреля.