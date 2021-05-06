Девушка оказалась в огненной ловушке: спасатели рассказали о жертве пожара в офисном здании в Виннице

Во время масштабного пожара в офисном здании в центре Винницы погибла 21-летняя девушка, которая работала в одном из офисов загоревшегося помещения.

Об этом сообщает "ТСН".

Тело девушки нашли, когда огонь уже был потушен.

"На месте происшествия обнаружили тело молодой женщины, есть факт, что еще одна девушка смогла выбраться через окно", - рассказал представитель ГСЧС в Винницкой области Александр Кутовой.

По его словам, офис, в котором находилась девушка, оказалось заблокированным, поэтому она оказалась в ловушке.

На момент пожара в офисном здании были несколько десятков человек, которые не сразу поняли, то здание горит.

"Здесь у всех была паника. Мы услышали проводка воняет и сразу выбежали, видим "пожарки" едут и крыша горит", — говорит работница офиса Ирина.

Как сообщал "Телеграф", ранее в центре Одессы в понедельник, 3 мая, на Ланжероновской, 10 загорелся ресторан "Счастье", над которым расположен отель "Пале-Рояль".