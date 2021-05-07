Хлопок и сразу огонь: в Киеве загорелся торговый центр (видео)

В Киеве горит ТЦ Silver Breeze в Березняках.

По данным "Сегодня", пожар возник на подземной парковке, там загорелся автомобиль Toyota из-за чего возникло сильное задымление.

Всех посетителей заведения эвакуировали в срочном порядке.

"Со слов очевидцев был хлопок и сразу огонь", - сообщает телеграм-канал B&R News.





По данным "Київ Оперативний", некоторые люди пытались потушить автомобиль самостоятельно.

"Говорят, что похоже на поджог. Информация уточняется", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Виннице произошел пожар в офисном здании на улице Бевза, 34 из-за чего погибла 21-летняя девушка - работница одного из офисов.

Ее помещение оказалось заблокированным, из-за чего она оказалась в огненной ловушке. Люди, находившиеся в здании, признались, что не сразу поняли, что начался пожар.