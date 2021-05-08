В Киеве разгорелся скандал вокруг мероприятий по случаю 9 мая

Власти Киева обвинили Министерство культуры и информационной политики (МКИП) в блокировании проведения мероприятий по случаю Дня памяти и примирения.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

В сообщении указывается, что на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне не пропускают техническое оборудование для монтирования сцены. Причиной тому якобы послужил личный устный запрет МКИП.

Как указал директор музея Иван Ковальчук, запрет поступил лично от министра культуры Александр Ткаченко.

Впрочем, в самом МКИП обвинения отвергают и говорят, что никаких устных запретов на проведения мероприятий со стороны министерства не было.

Там отмечают, что разрешение было выдано 8 мая, а работы по монтированию сцены начались в 12 часов утра.

"Поэтапный запуск техники на территории музея был связан с разграничением ее объемов. Чтобы не допустить нарушения карантина", - говорят в МКИП.

Как сообщалось ранее, в Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения ради чествования памяти жертв Второй мировой войны.

В связи с этим, Украинский институт нацпамяти представил видеоролик, созданный в рамках проекта "Война и миф".