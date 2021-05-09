В Киеве "накрыли" ночной клуб с почти двумя сотнями нарушителей карантина (фото)

В Киеве на улице Грушевского ночной клуб "Hangover" проверила полиция. Правоохранители нашли около 200 человек, нарушивших карантинные правила.

Об этом 9 мая сообщили в Телеграм-канале ДТП Киев.

Полицейские приехали с проверкой в ночной клуб Hangover и выявили там нарушения карантина. В заведении находились около двух сотен человек, все из них были без масок.

В результале клубу выписали штраф за нарушения карантинных правил.

Фото с места событий:

При этом, в Украине за один день врачи сумели зарегистрировать 5 372 человека с "короной", из которых 2,6 тысячи попали в больницы.

Напомним, что 9 мая в Киеве в парке Вечной Славы у могилы Неизвестного солдата во время панахиды по погибшим, большинство людей были без масок.