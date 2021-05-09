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В деле об антивенгерских провокациях на Закарпатье всплыли переселенцы с Донбасса

В деле об антивенгерских провокациях на Закарпатье всплыли переселенцы с Донбасса
Обновлено 16:11 Сегодня Телеграф

2 мая в Берегово (Закарпатская область) неизвестные расклеили провокационные листовки, направленные на запугивание венгерского меньшинства.  

Как сообщает пресс-служба СБУ, организаторы этой кампании были задержаны. 

Ними оказались три человека, двое из которых - выходцы из Луганска. 

"Злоумышленники действовали по заказу российских кураторов и согласились на подрывную деятельность всего за $500 (13,8 тысяч грн)", - сказано в сообщении. 

В сообщении указывается, что по месту обысков были обнаружены доказательства их противоправной деятельности, а также российская символика. 

Открыто дело по ч.2 ст.161 УК Украины (нарушение равноправия граждан), санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов (8500 - 17 000 гривен) или лишение свободы на срок до двух лет.  

Как сообщалось, в Виноградове на Закарпатье ребенка отказались принять в детский сад, потому что родители малыша не знают венгерского языка.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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СБУ, Закарпатская область, Берегово.
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