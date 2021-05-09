В деле об антивенгерских провокациях на Закарпатье всплыли переселенцы с Донбасса

2 мая в Берегово (Закарпатская область) неизвестные расклеили провокационные листовки, направленные на запугивание венгерского меньшинства.

Как сообщает пресс-служба СБУ, организаторы этой кампании были задержаны.

Ними оказались три человека, двое из которых - выходцы из Луганска.

"Злоумышленники действовали по заказу российских кураторов и согласились на подрывную деятельность всего за $500 (13,8 тысяч грн)", - сказано в сообщении.

В сообщении указывается, что по месту обысков были обнаружены доказательства их противоправной деятельности, а также российская символика.

Открыто дело по ч.2 ст.161 УК Украины (нарушение равноправия граждан), санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов (8500 - 17 000 гривен) или лишение свободы на срок до двух лет.

Как сообщалось, в Виноградове на Закарпатье ребенка отказались принять в детский сад, потому что родители малыша не знают венгерского языка.